Ceferin: “Ci saranno delle conseguenze per le Leghe che decideranno di non terminare la stagione”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente dell’UEFA Aleks Ceferin ha parlato così per quanto riguarda la conclusione della stagione: “C’è un piano concreto per completare la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe riuscirà a portare a termine il campionato. Chi non lo farà, scelta sua, dovrà affrontare i preliminari, se vorrà partecipare alle prossime competizioni Uefa. Dobbiamo aspettare che il comitato esecutivo confermi le date, ma posso garantire che le coppe si concluderanno ad agosto, sempre che non intervengano cataclismi. I campionati nazionali sono una cosa a parte e le leghe decideranno autonomamente come procedere. Come ho ripetuto più volte, penso che almeno l’80% dei tornei si concluderà sul campo”.