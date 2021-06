Celeste Pin: “Gattuso è una garanzia per la Fiorentina. Ribery e Callejon li terrei entrambi. Basta alibi, Firenze deve risalire questo gradino”

L’ex viola Celeste Pin ha fatto il punto della situazione in casa Fiorentina. Ecco la sua opinione rilasciata sulle frequenze di Lady Radio: “L’arrivo di Gattuso è una garanzia per la Fiorentina, si parla di giocatori di una certa importanza. Oggi è il primo giorno di tanti, mi auguro che siano tanti, per Rino in viola. Oliveira? E’ un giocatore di livello e d’esperienza, se non è lui credo che sarà qualcuno come lui. Ci sono tanti aspetti che possono influire sull’andamento di una trattativa… Ribery-Callejon? Io li terrei entrambi se fosse possibile, quando sta bene il francese fa la differenza e lo spagnolo non lo abbiamo mai visto, ma non vanno toccate certe dinamiche di spogliatoio. La formazione giusta? Quella che ci tira fuori dalla parte bassa della classifica. L’impegno è quello dei giocatori in campo. Il portiere? Mi aspetto che a Gattuso venga consegnato quel che chiede per sostenere il suo modulo, in quel ruolo come negli altri. Niente più alibi, Firenze deve risalire questo gradino”.