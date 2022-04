Celeste Pin: “Il gruppo è più importante dei singoli ed è forte. Igor sta facendo benissimo, Quarta…”

L’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina a Napoli ha giocato benissimo, anche senza Torreira. Si vede che il gruppo prevale sui singoli, è più importante: fanno tutti bene, chi gioca dall’inizio e chi entra a partita in corso. Questa è la forza del gruppo e molto del merito va a Italiano, alla mentalità che ha impresso ai giocatori. Ha recuperato giocatori importanti che sembravano persi: un esempio è Amrabat, ma anche lo stesso Kokorin che al Maradona ha ben impressionato”.

Su Martinez Quarta e Igor: “Il brasiliano sta facendo un gran campionato, specialmente nelle ultime uscite. Anche se mi piacerebbe recuperare Quarta, per me è veramente forte e poi gioca in nazionale argentina con continuità. Mi piacque molto al suo arrivo, ma forse ha commesso qualche errorino di troppo, cosa che Igor non ha fatto”.