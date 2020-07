Cellai: “Centro Sportivo? Com’è possibile che nei passaggi precedenti non sia stato riscontrato nessun problema?”

Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio Comunale di Firenze Jacopo Cellai, ha parlato così a Contro Calcio Radio Web: “Questa del centro Sportivo è l’ennesima brutta figura. Il Comune di Bagno a Ripoli, la città Metropolitana e la regione avevano dato l’ok e adesso sono venuti fuori dei problemi. Io mi auguro che il tutto riesca a risolversi in poco più di un mese come ha detto il Sindaco di Bagno a Ripoli. Il problema è che si mette in discussione troppe cose, volumetrie, parcheggi. Com’è possibile che nei passaggi precedenti non sia stato riscontrato nessun problema?”

