Cellai: “Commisso è stato preso in giro finora. Franchi? Ci sono degli elementi essenziali come la torre, ma le curve…”

Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, ha parlato a Lady Radio della questione legata agli emendamenti proposti da PD e Italia Viva per ristrutturare gli stadi e in particolare della situazione legata al Franchi: “Giusto stabilire chi decide cosa e come: è un problema questo che capita spesso in Italia perché ci sono molti poteri che non di rado si scontrano. E a farne le spese sono cittadini e imprenditori. Non so se gli emendamenti possano risolvere ma è giusto che i vincoli siano quelli essenziali. Fino ad oggi non siamo stati capaci di dare certezze a chi vuole investire come Rocco Commisso. Anzi, lo abbiamo preso in giro prima con la Mercafir, un progetto che da sempre abbiamo osteggiato perché irrealizzabile, e ora con tutto questo teatrino, a cominciare dal centro sportivo. Mi auguro quindi che l’emendamento sia risolutivo e non il solito fumo. Non vendiamolo quindi come la soluzione a tutti i mali. Il caso del Franchi? Doveva essere il Comune di Firenze a bandire un concorso con dei paletti di partenza, per esempio sulle curve o la torre. Le curve sono essenziali? Penso che ci siano alcuni elementi essenziali dello stadio, come la Torre di Maratona, ma non tutti. Non si può ragionare solo per la conservazione, cerchiamo di venire incontro a chi investe”.

