Cellino respinge abboccamenti Fiorentina per Cistana. Ma sarà in grado di dire no in caso di nuovo assalto?

La difesa della Fiorentina potrebbe cambiare radicalmente volto nel corso dei prossimi giorni.

Il club viola sta definendo la cessione di Milenkovic al West Ham ed è in arrivo Nastasic dallo Schalke 04.

E sempre in tema di difensori, su Il Giorno, si legge che, per il momento, il presidente del Brescia, Cellino, ha respinto gli abboccamenti della Fiorentina per il difensore Cistana.

Un nuovo assalto viola è però possibile, specialmente se dovesse partire anche Pezzella. In questo caso il Brescia riuscirà a resistere all’offerta e a trattenere quello che potrebbe diventare il suo capitano e uomo simbolo?