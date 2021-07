Cerco un centro di gravità permanente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

La prima settimana di ritiro ha confermato che la Fiorentina ha già il suo centro di gravità permanente. Sì, perché Dusan Vlahovic è destinato a rimanere in riva all’Arno almeno per un’altra stagione. A prescindere dal rinnovo del contratto, per cui dalla società gigliata filtra un moderato ottimismo.

Sul campo non ci sono dubbi: per il momento, il serbo è l’alfa e l’omega della Viola. Come successo nell’amichevole di ieri contro la Polisportiva C4 Foligno, quando ha segnato la bellezza di sette gol in un tempo. Acclamato dai tifosi, elogiato da Italiano e sempre al centro dell’attenzione. Citando il compianto Franco Battiato, Vlahovic è il centro di gravità della Fiorentina e lo sarà per almeno un’altra stagione. A lui e a Italiano il compito di riportare la Viola in alto.