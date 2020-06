Centro Sportivo della Fiorentina: Le ruspe in azione

Qualcosa si muove intorno al centro sportivo della Fiorentina. In attesa dell’ok definitivo ai lavori che deve essere dato dal Comune di Bagno a Ripoli, ruspe in azione, laddove è già possibile farlo. Nel corso di questa mattinata si è provveduto a spianare un’ampia area e a piantare alcuni alberi (ulivi, uno dei simboli della Toscana, in particolare).

