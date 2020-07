Centro sportivo Fiorentina: raccolte già oltre mille firme, petizione anche online

In poche ore la petizione a favore della realizzazione della nuova Casa Viola a Bagno a Ripoli, lanciata ieri dal Viola Club Niccolò Galli, ha già raccolto oltre mille firme. Visto l’enorme successo della petizione e le tantissime richieste di adesione che arrivano anche da fuori Bagno a Ripoli e da tutta la provincia e oltre, il Viola Club ha deciso di proseguire con la raccolta firme anche online.

Nel frattempo continua anche la raccolta firme cartacea presso la sede del Viola Club, presso l’Sms Bagno a Ripoli in via Roma, e in alcuni negozi di Bagno a Ripoli che stanno ospitando questa iniziativa: il loro numero sta crescendo di ora in ora, chi vuole aderire può contattare il Viola Club N27 all’indirizzo mail violaclubn27@gmail.com

“La nostra petizione – scrivono i membri del Viola Club – nasce per sostenere la realizzazione del nuovo Centro Sportivo dell’ACF Fiorentina a Bagno a Ripoli perché pensiamo che sia un’occasione di crescita edi rilancio per tutto il territorio ripolese e fiorentino, e per il futuro della squadra cheamiamo e seguiamo! Una volta chiuse le adesioni presenteremo le firme alla Soprintendenza, al Comune di Bagno a Ripoli, alla Regione Toscana, per chiedere che il Centro sportivo viola a Bagno a Ripoli possa davvero trasformarsi presto in realtà“.