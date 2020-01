Centro Sportivo: Il conto del Comune di Bagno a Ripoli presentato a Commisso, costi e dettagli ambientali

Circa 2,5 milioni di euro: è questo il “conto” che il Comune di Bagno a Ripoli ha presentato alla Fiorentina per la realizzazione del centro sportivo. Le cifre sono emerse ieri pomeriggio, nel corso della seduta della Commissione urbanistica del Consiglio comunale riunita per esaminare i dettagli del progetto che giovedì 30 gennaio passerà all’esame del Consiglio comunale per l’adozione (una delle tappe dell’iter che porterà all’approvazione definitiva). Commisso dovrà pagare 1,7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 340mila euro di contributo straordinario (si applica quando una modifica di destinazione di un’area ne aumenta il valore), circa 460mila euro di monetizzazione (soldi anziché cessione al Comune di 16mila metri quadrati di terreno). La superficie copertà sarà complessivamente il 15% dell’inera area destinata a centro sportivo (25 ettari), ma in realtà solo il 10% è relativo ad ambienti chiusi, mentre il 5% sarà di tettoie aperte sotto. A disposizione del pubblico, in occasione delle partite della squadra femminile e della Primavera, sono destinati 150 posti auto all’interno del centro sportivo, ai quali si aggiungeranno i circa 360 posti del parcheggio scambiatore previsto dal progetto della tramvia.