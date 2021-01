Centrocampista positivo al Covid: tegola last minute per Gattuso alla vigilia della Fiorentina

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso arriva una brutta notizia. A seguito dei tamponi di controllo effettuati stamattina, un giocatore partenopeo è risultato positivo al coronavirus: stiamo parlando del centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Il Napoli ha poi assicurato di non aver riscontrato ulteriori casi all interno del gruppo.

A comunicarlo è il Club partenopeo tramite un comunicato pubblicato sui propri canali social:

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/F3XR16JYxj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 16, 2021