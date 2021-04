Centrocampo, due certezze e il dubbio Pulgar. Borja Valero e un legame con la Fiorentina che potrebbe continuare anche fuori dal campo

In vista della prossima stagione il centrocampo della Fiorentina sarà sicuramente uno dei reparti su cui ragionare con maggiore accortezza. Questo perché, anche a livello numerico, l’attuale gruppo di giocatori a disposizione di Iachini è francamente carente. Come evidenziato da tuttomercatoweb, infatti, sono solamente cinque gli attuali centrocampisti viola: Pulgar, Bonaventura, Castrovilli, Amrabat e Borja Valero, escludendo un Eysseric ormai destinato a partire.

Se Castrovilli e Amrabat saranno due colonne portanti della nuova Fiorentina, lo stesso non si può dire degli altri. Bonaventura, infatti, rimarrà a Firenze ma non certo con l’obiettivo di restarci a lungo per ovvi motivi di carta d’identità. Sotto questo punto di vista è ancora peggiore la situazione di Borja Valero, che a 36 anni sembra ormai giunto al tramonto della carriera. Il legame di cuore con Firenze porterà comunque a una soluzione ideale per tutti, che sia un altro anno da ultima delle riserve oppure un ruolo in dirigenza.

Dubbio amletico, infine, per quanto riguarda Pulgar. L’ex Bologna ha decisamente deluso da quando è arrivato in riva all’Arno, ragion per cui non ci sarebbero le condizioni per una riconferma. Il suo futuro, tuttavia, dipenderà molto dal mercato in entrata per quanto riguarda il centrocampo. Qualora il reparto venisse rinforzato a sufficienza, Pulgar potrebbe anche fare le valigie. In caso contrario invece bisognerebbe pensarci due volte prima di far partire il giocatore, onde evitare il rischio di ritrovarsi a corto di risorse durante la stagione.