Centrocampo: La Fiorentina tenta il colpaccio con un Nazionale Under 21

La Fiorentina tenta il colpaccio Maleh. Il ragazzo in questione è un centrocampista, classe ‘98, in forza al Venezia che ha iniziato alla grande questo campionato di B. Una serie di belle prestazioni che hanno convinto Nicolato a convocarlo con la Nazionale Under 21. Su La Gazzetta dello Sport si legge che ha il contratto in scadenza a giugno; tutto ciò rende l’operazione un vero e proprio affare per chi arriverà per primo. E il club di Commisso ha tutte le carte per regalarsi questo talento da lanciare fin da subito in maglia viola.

Tra l’altro il rapporto tra i toscani e l’agenzia che segue Maleh sono ottimi, visto che Kouame e Castrovilli, altri assistiti della stessa, fanno già parte del gruppo gigliato. Si parla della possibile firma di un quadriennale per il ventiduenne, ansioso di fare un altro grande salto questa stagione.