Cerofolini: “A Caserta per mettermi in gioco. E’ stato emozionante tornare in campo e farlo con una squadra seguita da tanti tifosi…”

L’ex portiere viola Michele Cerofolini, dopo il trasferimento in prestito alla Casertana ha parlato ad AtuttoC.com: “Sono venuto qui per mettermi in gioco e trovare quanto più spazio possibile. Era il mio obiettivo e per fortuna già domenica ho avuto l’occasione di giocare. E’ stato molto emozionante tornare in campo e farlo con la Casertana, squadra che ho sempre visto seguita da tanti tifosi. Questo non può che darci forza, oltre che responsabilizzarci e spingerci a dare tutto. Ho scelto Caserta per ripartire e dare una mano alla squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.