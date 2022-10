Cerofolini: “Fiorentina la mia seconda casa, orgoglioso di questo rinnovo. Con Terracciano e Gollini…”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Michele Cerofolini, fresco di rinnovo con la società viola. Queste le sue parole: “Questo prolungamento è sintomo di fiducia da parte della società nei miei confronti. Qui alla Fiorentina sono cresciuto sin da ragazzino, ormai per me è come una seconda casa. Per me è una partenza importante. Ho parlato con Commisso prima della firma, è sempre piacevole scambiare due battute con lui”

“Il ruolo del portiere è il più importante in campo, ti dà tante responsabilità ma sono sempre stato felice e orgoglioso di esserlo. Con Pietro e Pier ci diamo molti consigli e siamo un gruppo molto affiatato. I tifosi viola? Sono molto esigenti, ma anche molto calorosi. Dobbiamo renderli orgogliosi in campo”