Cerofolini: “Intervento riuscito. Si riparte per tornare nella strade che si è interrotto: sono pronto per nuove sfide”

Nella giornata di oggi Michele Cerofolini, portiere della Fiorentina, si è operato dopo la lesione completa al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A comunicarlo è stato lo stesso estremo difensore classe ’99, che ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae nella camera d’ospedale con la seguente didascalia: “Intervento chirurgico riuscito! Ora si riparte giorno dopo giorno, passo dopo passo per ritornare nella strada che si è interrotta.Sono pronto per nuove sfide e non vedo l’ora di vincerle una dopo l’altra. Non si molla mai!”.

Ecco la foto postata su Instagram da Cerofolini: