Cerofolini: “Sogno di giocare con la Fiorentina, spero di poter avere chance. Commisso sembra fiorentino da sempre”

A Radio Bruno è intervenuto il portiere della Fiorentina attualmente in prestito alla Casertana Michele Cerofolini. Queste le dichiarazioni del giovane numero uno: “Fino a dicembre ero a Firenze e nello spogliatoio ci sono persone fantastiche, mi sono trovato molto bene. Quando si parlava dell’arrivo di Ribery non ci credevo, sono cresciuto guardandolo giocare. Lui è una leggenda. L’esplosione di Castrovilli mi ha stupito, ci siamo affrontati anche in Serie B, ma lui lì non c’entrava niente. Il mio sogno è quello di giocare nella Fiorentina e se potrò giocarmi le mie carte a Firenze rimarrò. Commisso sembra fiorentino da sempre, sta gestendo la società come una famiglia”.