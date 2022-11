Cesari: “Terracciano è stato molto fortunato: il Var ha evitato di lasciare la Fiorentina in dieci”

Graziani Cesari, storico ex arbitro italiano, ha commentato per Primocanale.it, l’episodio in cui è stato coinvolto Pietro Terracciano nel primo tempo di Sampdoria-Fiorentina, quando ha rischiato l’espulsione. Sentite cosa ha detto Cesari:

“Sorpassato dal pallone, il portiere lo riprende in mano, ma ci vuole qualche secondo per capire la reale posizione d’impatto. Il Var, con le immagini tridimensionali, certifica una cosa: che Terracciano è molto fortunato. Infatti riesce a cogliere la sfera nell’istante esatto in cui una porzione di essa si trova sulla proiezione della linea dell’area di rigore. Anche in questo caso il Var è servito per evitare un’espulsione alla Fiorentina”.