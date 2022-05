Champions League, clamorosa rimonta del Real Madrid che elimina il City e raggiunge il Liverpool in finale

Il Real Madrid è in finale di Champions League. Decisiva la vittoria ai supplementari contro il Manchester City, arrivata in maniera clamorosa.

La squadra di Guardiola infatti era andata in vantaggio con Mahrez, risultato tenuto fino al novantesimo. Poi però Rodrygo ha pareggiato, e nel recupero ha segnato anche il 2-1 mandando la partita ai supplementari. Qui un rigore realizzato da Benzema ha portato il risultato sul 3-1 e la qualificazione dalla parte del Real, che l’ha protetta fino alla fine. Delusione clamorosa per Guardiola, impresa per Ancelotti: la finale di Champions 2021/22 sarà Liverpool-Real Madrid.