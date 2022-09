Champions League: l’Inter passa in Repubblica Ceca e conquista i primi tre punti. Lo Sporting ferma Conte

Si sono appena concluse le due partite delle ore 18:45 dei gironi di Champions League. L’Inter era impegnata in un test molto importante, in trasferta contro il Viktoria Plzen. Doveva ingranare la marcia conquistando i primi tre punti e l’ha fatto, vincendo 0-2. Decidono le reti di Edin Dzeko nel primo tempo e di Dumfries a 20 minuti dalla fine; nel mezzo, un’espulsione di Bucha per i cechi.

L’altro match è a tutti gli effetti un pronostico ribaltato: lo Sporting Lisbona vince contro il Tottenham di Antonio Conte, con due gol nel finale: Paulinho al 90° e Arthur Gomes al 93°. Con questo 2-0, i portoghesi si trovano ora a punteggio pieno e si staccano proprio dagli Spurs.