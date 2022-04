Champions League, Liverpool in semifinale. Savic eliminato dal Manchester City

Questa sera era di scena la Champions League, con il ritorno degli ultimi due quarti di finale. Ad Anfield il Liverpool, che all’andata aveva vinto 3-1, ha pareggiato 3-3 contro il Benfica. Risultato che ovviamente permette alla squadra di Klopp di volare in semifinale, dove troverà la sorpresa Villareal. Da segnalare, nel Benfica, l’ingresso in campo al 91′ dell’ex Fiorentina Gil Dias.

E’ finita invece a reti inviolate Atletico Madrid–Manchester City, e così è stata la squadra di Guardiola a passare il turno in virtù dell’1-0 dell’andata. Protagonista del match l’ex viola Savic, autore di una grande partita ma coinvolto in una maxi-rissa nel finale dove comunque se l’è cavata con un giallo. Il City affronterà in semifinale il Real Madrid.