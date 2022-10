Champions League: malissimo le italiane, cade anche il Milan di Pioli. C’è tempo per un ex viola… nel Benfica

Si sono appena concluse le partite del martedì di Champions League. Dopo la batosta presa dalla Juventus in Israele, anche il Milan di Stefano Pioli e Ciprian Tatarusanu incorre in una sconfitta: il Chelsea vince 0-2 a San Siro, con un episodio molto discusso e discutibile (l’espulsione di Tomori dopo circa venti minuti). Anche per i rossoneri, passare il girone non sarà così facile: adesso sono ultimi in classifica a 4 punti, a -2 dalla seconda.

In Paris Saint-Germain-Benfica, terminata 1-1, è entrato in campo un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Gilberto, che ha giocato mezz’ora abbondante, contribuendo al pareggio dei portoghesi. Sugli altri campi, il Real Madrid pareggia al 95° minuto contro lo Shakhtar, mentre il Lipsia vince 0-2 a Glasgow contro il Celtic. Finiscono in parità Borussia Dortmund-Siviglia e Dinamo Zagabria-Salisburgo, entrambe 1-1.