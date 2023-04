Champions League, Pioli elimina il Napoli: a volare in semifinale è il Milan con brivido finale. Tutto facile per il Real Madrid

Si sono da poco conclusi i primi due quarti di finale di ritorno di questa UEFA Champions League. Il derby italiano ha un vincitore (e apre le porte a una stracittadina intramontabile): il Milan dell’ex Fiorentina Pioli elimina il Napoli. I rossoneri, dopo la vittoria di misura dell’andata, riescono a vincere anche al ritorno con un 1-1. Per il Milan segna Giroud, ma ha enormi meriti Leao con un assurdo strappo palla al piede; troppo tardi per i padroni di casa, che segnano a un minuto dalla fine con Osimhen.

Grandi emozioni in quel di Fuorigrotta, soprattutto nel primo tempo. Dopo venti minuti viene concesso un calcio di rigore al Milan, che lo stesso Giroud si fa parare da Meret. Tra l’errore del francese e il suo gol (arrivato al 43°), il Napoli protesta per un contatto dubbio nell’area rossonera. A dieci minuti dalla fine, gli azzurri hanno la grande opportunità di riaprire il discorso con un altro penalty, che però finisce come il precedente: Maignan neutralizza il tentativo di Kvaratskhelia. Altra serata da top assoluto per il portiere francese.

A Stamford Bridge, invece, il Real Madrid vince 0-2 ed elimina il Chelsea dalla Champions. Blancos in difficoltà fino a fine primo tempo, poi una doppietta di Rodrygo Goes spegne definitivamente le speranze dei padroni di casa. Domani Inter-Benfica e Bayern Monaco-Manchester City.