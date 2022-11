Champions League: Salah batte il Napoli, ma per le italiane sono sconfitte indolore. Conte rischia ma passa agli ottavi

Si sono da poco concluse le partite del martedì sera di Champions League. Per le italiane, ai fini della qualificazione, era tutto già deciso. Il Napoli cade ad Anfield soltanto a cinque minuti dalla fine. I partenopei avevano anche trovato il vantaggio, poi annullato per fuorigioco, con Ostigard, mentre la rete di Salah è regolare. La chiude, poi, Nunez nel recupero per il 2-0 del Liverpool. L’Inter, invece, crolla all’Allianz Arena dopo aver retto il confronto per un’ora di gioco: il Bayern Monaco vince 2-0 e chiude il suo girone a punteggio pieno. Napoli che passa agli ottavi come primo, Inter come seconda: nulla è cambiato dopo queste sconfitte.

Il girone che regala le emozioni più intense della serata è il D, con quattro squadre racchiuse in due punti che si giocavano letteralmente tutto. Alla fine, agli ottavi di finale vanno Eintracht Francoforte, dopo aver battuto lo Sporting a Lisbona per 1-2, e Tottenham. La squadra di Conte se l’era vista brutta a Marsiglia, dopo un primo tempo incredibile dei francesi con Veretout protagonista, ma è riuscita a pareggiare e poi a vincere, passando il girone come prima. Enorme beffa per i ragazzi di Tudor, che non accedono neanche all’Europa League.

Sugli altri campi, il Barcellona vince 2-4 in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen (prima rete del match dell’ex Fiorentina Marcos Alonso), mentre all’Ajax basta un 1-3 in casa dei Rangers. Negli anticipi delle 18:45, pari a reti bianche tra Bayer Leverkusen e Club Brugge, mentre il Porto vince 2-1 contro l’Atletico Madrid.