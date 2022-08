Che assist da Italiano per Sottil: ora l’esterno ha i riflettori puntati addosso

Un’investitura che in realtà è conseguenza di quanto si era visto per gran parte del ritiro e delle amichevoli pre stagione quella su Riccardo Sottil da parte del suo allenatore: addirittura Italiano ha tirato in ballo i ‘top player’ con riferimento alle doti fisiche dell’esterno classe ’99. La sensazione sul figlio d’arte è sempre stata quella delle doti sprecate e dell’inconsistenza per buona parte dei suoi minuti in campo. Le reti e soprattutto le risposte che Italiano ha visto in allenamento in questo mese e mezzo potrebbero però cambiare la storia di Sottil a Firenze: domani è lui il favorito a partire da titolare insieme a Gonzalez e ad avere una bella fetta di riflettori puntati addosso. Il tecnico viola si aspetta una grande crescita e tante conferme sotto il profilo della concretezza e dello score personale, già a partire da domani sera, dopo il salto di qualità prodotto in allenamento.