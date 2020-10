Che autogol di Cristiano Ronaldo: positivo al COVID e indisponibile per Juventus-Barcellona si sfoga: “Il tampone è una caz***a”

Scivolone che ha del clamoroso quello del campione della Juventus Cristiano Ronaldo che, trovato ancora positivo al COVID-19, salterà la gara di stasera in Champions League tra bianconeri e Barcellona. Tramite un post su Instagram il portoghese assicura tutti di stare bene ed essere in forma. Poi nei commenti aggiunge: “PCR IS BULLSHIT” che tradotto sarebbe “Il PCR è una caz***a”. Il PCR è uno dei test che si fanno per rilevare una potenziale positività al Coronavirus e molto probabilmente quello che è stato fatto a CR7. 241 milioni di seguaci sul social e un messaggio sicuramente evitabile, visto anche il periodo non facile che sta attraversando mezzo mondo a causa della pandemia. Un vero e proprio autogol.

