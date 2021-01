“Che colpa ha Pradè se Amrabat gioca male? Anche Mario Gomez quando venne a Firenze vantava una valanga di gol in Bundesliga, ma poi…”

Mercoledì sera, ospite a CasaViola su Toscana Tv, ha parlato il procuratore e tifoso fiorentino Furio Valcareggi. Questo il suo commento in merito al brutto periodo che sta attraversando la Fiorentina: “Perdere 6 a 0 è una cosa incommentabile, è quindi io l’ho già dimenticata”.

Sulla formazione spregiudicata disegnata da Prandelli invece: “Se ho Ribery e Callejon a disposizione non li faccio giocare? Per me giocherebbero sempre. Poi se fanno prestazioni del genere non è certo colpa dell’allenatore, ma sono i giocatori più forti che ha la Fiorentina ed è giusto che giochino loro. La colpa di questo periodo buio della Fiorentina è dei giocatori. Che colpa ha Pradè se Amrabat gioca male? Anche Mario Gomez quando venne a Firenze vantava una valanga di gol in Bundesliga, e alla Fiorentina purtroppo non fece bene. Prandelli non ha colpe e fossi in lui domani col Crotone riproporrei gli stessi giocatori della disfatta contro il Napoli”.