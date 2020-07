Che complimenti di Ibrahimovic a Pioli: “E’ simile ad Allegri, se avesse avuto la sua squadra avrebbe vinto lo Scudetto al 200%”

Il feeling insospettabile tra Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic è scattato, anche se per entrambi sarà dura vedere un futuro a Milano. Lo svedese ha lanciato un’altra delle sue frasi ad effetto, piena di stima nei confronti del suo attuale allenatore ed ex tecnico della Fiorentina: “E’ un signore, perché non è facile lavorare in questa situazione come sta facendo, però la squadra è con lui. E’ molto simile ad Allegri, se avesse avuto la squadra di Max sono sicuro al 200% che avrebbe vinto lo scudetto facilmente”.

0 0 vote Article Rating