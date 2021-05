Che delusione per Berrettini! Il tennista tifoso della Fiorentina eliminato dagli Internazionali d’Italia

Una grande delusione per Matteo Berrettini. Il tennista e grande tifoso della Fiorentina, che nel Masters 1000 di Madrid si era arreso solo a Zverev in finale, non ha avuto analoga fortuna agli Internazionali d’Italia.

In quel di Roma, infatti, Berrettini è uscito di scena già agli ottavi di finale. Secca la sconfitta contro Tsitsipas, che lo ha liquidato in due set con i punteggi di 7-6 e 6-2. Un’altra pagina amara dopo l’eliminazione di Sinner, pur contro il fuoriclasse Nadal, ma il futuro del tennis italiano è senz’altro roseo e tra i protagonisti c’è anche un cuore viola.