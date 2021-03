Che fatica l’impatto con la Serie A, anche Krause in difficoltà: “Non mi sarei mai aspettato queste difficoltà a Parma ma nel calcio può capitare”

Anche il Parma ha cambiato proprietà da poco ed è passato nelle mani di un presidente americano, Kyle Krause, che a La Gazzetta di Parma ha ammesso di star vivendo difficoltà inattese: “Non mi sarei proprio aspettato di trovarmi in questa situazione, di avere solo 19 punti. Ma sono anche consapevole che nel calcio può accadere, puoi correre questi rischi. E’ importante essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione, e noi lo siamo. Una cosa è certa: quando ho acquistato la società speravo di trovarmi in una situazione migliore, ma allo stesso tempo continuo a essere il proprietario fiero e orgoglioso di questo Parma. E intendo rimanerlo per le generazioni future. Questo è un progetto a lungo termine per me e per la mia famiglia. Nonostante i problemi che stiamo affrontando continuo a pensare che questa sia un’opportunità fantastica. L’entusiasmo che ho oggi è senz’altro superiore a quello che avevo quando ho acquistato la società“.

Difficoltà maggiori rispetto a quelle della Fiorentina, visto che i ducali sono penultimi, ma comunque un approccio non proprio liscio con la Serie A, un po’ come quello di Rocco Commisso.