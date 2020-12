Che fine ha fatto Castrovilli? La Fiorentina si aggrappa (anche) al suo talento

Un avvio di stagione sfavillante: il gol da tre punti contro il Torino, la rete del momentaneo pareggio a San Siro contro l’Inter e la doppietta contro l’Udinese che ha regalato alla Fiorentina l’ultima vittoria. Dopodiché, come se si fosse adattato alle prestazioni dei compagni di squadra, anche Gaetano Castrovilli si è perso. E non è riuscito a replicare quanto messo in mostra nella passata stagione e nell’inizio di questa.

Adesso, però, è arrivato il momento di smetterla di guardarsi indietro. E di pensare al presente e al futuro. A partire dalla partita di questa sera contro il Sassuolo, in cui la Fiorentina proprio non può sbagliare per evitare di complicare ulteriormente la classifica. E la squadra di Prandelli, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, ha un forte bisogno di Castrovilli per uscire dal momento difficile che sta attraversando ormai da troppo tempo.

Nell’ultimo periodo il classe ’97 è stato condizionato da degli infortuni e dalla bolla a cui è stata sottoposta la Fiorentina per la positività di Callejon. Che, tra le altre cose, gli ha fatto saltare anche il ritiro della Nazionale. Contro il Genoa è uscito per infortunio, contro l’Atalanta è entrato all’inizio della ripresa. Stasera Castrovilli potrebbe riprendersi tutto: il posto da titolare e – speriamo – quello da protagonista.