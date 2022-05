Che fine ha fatto l’ex Fiorentina Caceres? Per l’uruguaiano e il suo Levante arriva l’amaro verdetto

Martin Caceres, ex difensore della Fiorentina, dovrà buttar giù un boccone amaro. Dopo due stagioni passate in viola, la scorsa estate il difensore uruguaiano era passato al Cagliari, salvo poi cambiare nuovamente casacca lo scorso gennaio per volare in Spagna. Tuttavia l’esperienza in terra iberica non ha portato molte gioie a ‘El Pelado’. Dopo il pesante ko di ieri contro il Real Madrid per 6 a 0, il suo Levante è infatti retrocesso in Segunda Division. Vedremo se a 35 anni il polivalente difensore uruguagio resterà in Spagna o se deciderà di cambiare nuovamente squadra.