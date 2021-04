Che la indossi la squadra o Dragowski, il risultato è quasi sempre lo stesso: la Fiorentina e una terza maglia decisamente sfortunata

Spesso e volentieri le maglie vengono ricordate, più che per il loro aspetto, per i risultati che la squadra ha raggiunto indossandole. Per gli scaramantici, poi, il discorso può valere anche all’inverso quando una maglia porta particolarmente bene oppure sfortuna.

Nel caso della Fiorentina, è curioso come in questa stagione ci sia stata una maglia con cui sono arrivate quasi sempre sconfitte. Stiamo parlando della terza, quella rossa con croce bianca, indossata sia dai giocatori di movimento sia talvolta da Dragowski. Ebbene, su nove partite in cui la terza divisa è stata utilizzata la Fiorentina ha ottenuto soltanto sette punti.

Non che in generale la media dei viola sia stata tanto più alta in questa stagione, ma la maglia rossa verrà ricordata come quella delle disfatte. Contro Napoli, Lazio e Sampdoria quando la indossavano Vlahovic e compagni, contro Inter, Udinese e Sassuolo quando a vestirla era Dragowski. All’elenco aggiungiamo anche il pareggio all’andata con lo Spezia, che per come è arrivato può essere sicuramente considerato un risultato negativo.

Insomma, il rendimento della Fiorentina in questo campionato non sarà certo dipeso dalla scelta di una maglia piuttosto che di un’altra, ma una cosa è certa: semmai si vorrà provare a contare su un briciolo di fortuna, meglio lasciare quella rossa in magazzino.