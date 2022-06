Che peccato Martina! Il sogno della tennista fiorentina si infrange ad un passo dalla finale

Si è fermato in semifinale il cammino della tennista fiorentina Martina Trevisan al Roland Garros 2022. L’azzurra, che aveva raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale di un Grande Slam, è stata sconfitta in due set dalla statunitense ‘Coco’ Gauff, con il punteggio di 6-3, 6-1.

La 18enne statunitense sfiderà la polacca Iga Swiatek. Finisce dunque la cavalcata della tifosa della Fiorentina, che, come Berrettini, aveva portato ai massimi vertici del tennis mondiale il vessillo viola. L’ultima italiana ad aver giocato una semifinale al Roland Garros era stata Sara Errani, nove anni fa.