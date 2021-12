Chervichenko: “Kokorin è il calciatore più inutile del mondo. Deve smetterla di mettersi in imbarazzo e ritirarsi dal calcio”

L’ex presidente dello Spartak Mosca, Andrey Chervichenko, non ha risparmiato di certo critiche all’indirizzo dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin. Il giocatore, tra l’altro, proprio prima di vestire la maglia viola, ha giocato con il club moscovita. .

“Deve smetterla di mettersi in imbarazzo e finire la sua carriera calcistica” ha detto Chervichenko.

E poi ha aggiunto: “Il declino della carriera di Kokorin dura da sempre. Non ha mai iniziato a giocare in sostanza. Responsabili delle pubbliche relazioni, dirigenti del club: tutti tranne lui hanno giocato per lui. Ha solo firmato contratti e ricevuto denaro, ma non c’è mai stato molto nel calcio. Questo è il calciatore più inutile del mondo. Questa persona è interessata solo al denaro”. Le parole di Chervichenko sono riportate da Sport24.ru.