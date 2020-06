Chi al centro dell’attacco contro il Brescia? Il piano di Iachini

Per il ritorno in campo della sua Fiorentina, Beppe Iachini non dovrebbe variare di molto rispetto alle ultime uscita della sua squadra prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus. Si va verso la conferma del 3-5-2, con Ribery destinato almeno inizialmente ad accomodarsi in panchina. Al suo fianco ci sarà anche uno tra Vlahovic e Cutrone, con l’altro che verrà schierato nel tandem offensivo assieme a Chiesa. La sensazione, al momento, è che il serbo sia in vantaggio rispetto all’ex Milan per la maglia da titolare al centro dell’attacco viola. Chiesa-Vlahovic per iniziare la partita, Ribery e Cutrone come preziose armi da inserire a partita in corso: questa l’idea di Iachini per l’esordio bis della sua Fiorentina.

