Chi al posto di Iachini in caso di un altro scivolone? Ecco le ipotesi

Dopo una notte di riflessione, il confronto c’è stato. Staff da una parte, squadra dall’altra, per rendersi conto di cosa potrebbe comportare un’altra serataccia. E allora la partita di dopodomani a Parma potrebbe essere già decisiva per le sorti dell’attuale guida tecnica, sotto esame come il resto della rosa. Con un risultato utile al Tardini, le acque si calmeranno, ma un altro scivolone non sarebbe tollerabile. E a quel punto chi subentrerebbe? Impossibile o quasi il ritorno di Montella, difficile anche la promozione di Emiliano Bigica, che in realtà non è più sotto contratto neanche con la Primavera, ma questa soluzione secondo quanto riporta La Nazione è già meglio percorribile rispetto a quella che porterebbe Alberto Aquilani ad un’ulteriore passo in avanti. Valutazioni in corso, nella speranza che non sia necessario cambiare subito.

