Chi avrebbe immaginato che Castrovilli sarebbe mancato così tanto? Un recupero lontano ma fondamentale per la Fiorentina

Chi l’avrebbe mai detto, soltanto qualche mese fa, che Gaetano Castrovilli sarebbe mancato così tanto alla Fiorentina? Insomma, diciamoci la verità, dopo l’exploit dei primissimi mesi il centrocampista aveva faticato a ripetersi, tanto che un anno fa di questi tempi ci si interrogava su quale fosse la sua vera versione. Neanche la cura Italiano sembrava funzionare, con Castrovilli che non riusciva a incidere nonostante la piena fiducia del tecnico che spesso e volentieri lo schierava dall’inizio.

Invece, con costanza e determinazione, il numero 10 viola ha alzato progressivamente il livello delle prestazioni. Il gol a Verona è stato un punto di svolta della sua stagione, che da gennaio in poi ha avuto un’altra faccia. Il destino, però, ha voluto che proprio nel suo miglior momento, quando sembrava essersi finalmente ritrovato, sia incappato in un terribile infortunio. Un colpo durissimo che lo terrà fuori fino al 2023, ma che probabilmente gli impedirà di tornare a piena disposizione per quasi tutto il prossimo campionato.

La Fiorentina pensa a come sostituirlo, i tifosi discutono di come sarà il centrocampo senza di lui e temono che la sua assenza possa risultare determinante. Chi l’avrebbe mai detto qualche mese fa, quando Castrovilli sembrava incapace di tornare quello che tanto aveva impressionato all’esordio in maglia viola? Lui sì, lui sicuramente lo avrebbe immaginato. Umile ma convinto delle proprie potenzialità, sempre voglioso di lavorare proprio come sta dimostrando adesso nel suo percorso di riabilitazione. E noi tutti lo aspettiamo, convinti una volta per tutti che la Fiorentina, con Castrovilli in campo, può essere più forte.