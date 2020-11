Chi forma meglio i giovani in Italia? Premiata ancora una volta l’Atalanta ma la Fiorentina è la quinta della Serie A

Le capacità di scovare e poi far crescere giovani talenti sono il presupposto migliore per chi non ha le disponibilità dei top club a livello mondiale e su questo si è orientata inevitabilmente anche la Fiorentina negli ultimi anni. Il Cies, l’osservatorio del calcio europeo, periodicamente stila delle classifiche per sottolineare chi riesce a formare e lanciare il maggior numero di calciatori. In Italia chi ci riesce meglio è l’Atalanta, che vanta 20 calciatori formati nel club, cioè rimasti per almeno tre stagioni tra i 15 e i 21 anni di età. Alle sue spalle il Milan a quota 18 e poi Inter e Roma a quota 15 mentre la Fiorentina? Arriva subito dopo a quota 13, davanti alla Juventus che è a 12. A livello di top leghe europee però il gap dalle prime è siderale, considerando che il Real Madrid ha 43 calciatori di sua formazione a giro per l’Europa e il Barcellona 32; ampliando il conteggio anche ai campionati minori invece, sono impressionanti Partizan Belgrado e Ajax, con 85 e 77 calciatori cresciuti in casa.

