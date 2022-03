Chi ha in mano il futuro di Odriozola. La richiesta iniziale del Real Madrid…

Sarà Carlo Ancelotti a decidere il futuro di Alvaro Odriozola, qualora decidesse di puntare sul terzino destro per la Fiorentina non ci sarebbero chance. O Real o Fiorentina quindi, non esistono alternative.

Come scrive il Corriere Fiorentino, la formula dell’eventuale permanenza a Firenze sarà discussa soltanto qualora Carletto gli desse il via libera ma, stando a quanto filtra dalle parti in causa, con ottime basi per arrivare a un’intesa, con una richiesta iniziale di 20 milioni.