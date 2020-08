Chi la fa l’aspetti: dal furto alla Fiorentina alla delusione di Tare per Silva

Chi la fa l’aspetti. Un vecchio proverbio potrebbe decantare quanto appena accaduto in casa Lazio.

I biancocelesti, infatti, stavano già pregustando di portare in Italia un centrocampista di alto livello come David Silva. Ma lui ha poi deciso di andare al Real Sociedad, senza avvertire la Lazio. O meglio avvertendola a cose fatte. Questo ha fatto inalberare il D.S aquilotto Igli Tare che, scosso, ha dichiarato: ““Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo”

It’s Karma. Perchè Tare è caduto nella sua stessa trappola. Ovvero quella che tese alla Fiorentina per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, infatti, arrivò a Firenze solo con l’accordo verbale e, sotto le pressioni della Lazio, non firmò tra le lacrime e con un taxi già pronto ad accompagnarlo alle visite mediche.

David Silva non era a Roma ma è stato veramente vicino ad arrivare in Serie A. Il Karma ha colpito Tare dopo la confessione: “Mi aveva detto che sarebbe andato a Firenze ma non avrebbe firmato con la Fiorentina perché aveva scelto la Lazio. Sarò sempre grato a Milinkovic perché ci sono pochi giocatori capaci di certi gesti“.