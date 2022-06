Chi lo risolve il rebus della porta? L’ostruzionismo per Milinkovic-Savic e per il quarto colpo in lista torna in pole Gollini

La margherita dei candidati per la porta della Fiorentina sembra aver davvero tanti petali, considerati i discorsi e gli interessi portati avanti dal club viola: da Vicario a Cragno, passando per Gollini e Milinkovic-Savic. L’intenzione di base è quella di spenderci poco vista la ricerca del prestito in più di una situazione: sembrava in discesa la strada per il portiere serbo ma l’affare Mandragora, soffiato al Toro, ha causato anche un certo ostruzionismo da parte dei granata e allora, scrive La Gazzetta dello Sport, il favorito è tornato ad essere Pierluigi Gollini, tornato all’Atalanta dopo il prestito al Tottenham: i nerazzurri in prestito lo darebbero anche ma con un obbligo di riscatto fissato idealmente sui 12-13 milioni. La Fiorentina aspetta che la pretesa cali un po’, forte anche della presenza rassicurante di Terracciano.