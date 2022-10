Chi sarà il miglior marcatore della Fiorentina a fine stagione?

Oggi per gli appassionati di scommesse è importante analizzare il momento che ogni squadra sta vivendo prima d’informarsi sulle quote, pensando poi su cosa è più conveniente fare un pronostico.

I bookmakers aams offrono ogni giorno molte possibilità di scelta, proponendo quotidianamente soluzioni differenti che stuzzicano la creatività degli scommettitori.

Oggi proveremo a immaginare chi sarà il giocatore della Fiorentina a realizzare il più alto numero di gol in tutte le competizioni.

Jovic

La squadra d’Italiano deve recuperare la brillantezza dello scorso campionato, cercando di ripartire dagli insegnamenti del passato, provando a rendere le punte sempre più pericolose in zona gol. in questo avvio di stagione i viola trovano parecchie difficoltà a riuscire a trovare la via della rete e chissà che nelle prossime partite non ci potrebbero essere delle novità a livello tecnico tattiche.

Dopo la cessione di Vlahovic, per una cifra certamente alta e congrua per il livello del giocatore, alla Juventus, non è stata ben vista dai tifosi perché si è andati a rinforzare una squadra rivale con un giocatore di talento, ma soprattutto i sostituti non si sono ancora dimostrati all’altezza.

Quello che sembrava uno dei grandi colpi di mercato, come l’arrivo di Jovic dal Real Madrid a Firenze, per il momento si sta dimostrando un flop, con l’attaccante serbo che è andato a segno durante la prima giornata ( contro la neopromossa Cremonese) ha iniziato a inanellare presenze non all’altezza della sua fama.

Il centravanti serbo è stato messo in discussione anche dall’allenatore, che comunque in accordo con la società, lo riproporrà in futuro, magari arretrando un po’ il suo raggio d’azione, scegliendo d’impiegarlo forse come seconda punta.

Cabral

Arrivato lo scorso anno insieme al pistolero Piatek ( ora alla Salernitana) non ha ancora accesso gli entusiasmi della piazza, anzi le due reti segnate nell’ultima stagione sono la prova delle difficoltà d’ambientamento che il giocatore ha trovato lasciando il campionato Svizzero per cimentarsi con un’esperienza senza dubbio più dura come quella della Serie A.

La punta deve trovare la condizione e prendere le contromisure alle difese avversarie, evitando così di terminare in anticipo, e con una grande quantità di rimpianti, la sua esperienza nel nostro campionato.

Kouame

La sorpresa di questo inizio di stagione è stata senza dubbio la conferma di Kouame, con l’attaccante ivoriano che non si è lasciato distrarre dalle voci di mercato, riuscendo a imporsi davanti agli occhi dell’allenatore che ha scelto di concedergli spazio. Se il suo ruolo più naturale è quello dell’esterno nelle ultime partite lo abbiamo visto anche in una posizione centrale. Resta da capire se questa mossa sia utile solamente per svegliare la concorrenza, mettendo pressione su gli altri attaccanti o se nel concreto diventerà la soluzione per porre fine al problema gol.

Ikone

Altro giocatore arrivato nella scorsa stagione con i soldi incassati dalla cessione di Vlahovic, ma che per il momento si è acceso solo a sprazzi, lasciando intravedere sì del talento, ma spesso intervallato da pause.

L’attaccante deve imparare a essere più decisivo negli ultimi metri, magari riducendo sempre di più le pause che si prende durante l’incontro.

Nico Gonzalez

Non è ancora al meglio fisicamente, ma le sue qualità sono determinanti per aumentare il peso offensivo dell’attacco. Grazie alla sua tecnica non è raro vederlo calciare dagli undici metri, in caso di rigore a favore e chissà se questa chance non si riveli decisiva a fine anno per eleggere il miglior marcatore della squadra. Un problema invece potrebbe essere la sua fragilità fisica, dato che nel corso dell’anno spesso è a rischio infortunio.

Gli altri

Saponara, Sottil, Bonaventura, Barak, Maleh, Biraghi (con punizioni e rigori) potranno portare gol utili alla causa viola per raggiungere gli obiettivi prefissati ma difficilmente il nome del capocannoniere della Fiorentina uscirà da questo sestetto. Diventa quindi fondamentale trovare il prima possibile un gioco che sappia valorizzare le qualità dei vari attaccanti presenti in rosa.