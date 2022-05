Chi sarà il successore di Dragowski? Due strade per la Fiorentina

E’ chiaro ormai da diversi mesi che Bartlomiej Dragowski lascerà la Fiorentina nella prossima stagione. Dopo aver perso il posto da titolare ai danni di Pietro Terracciano e deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023, il polacco è destinato all’addio e la destinazione più probabile sembra essere la Premier League.

Per questo, la Fiorentina è attiva sul mercato per cercare un portiere titolare in vista della prossima stagione. Ad oggi, sono due i nomi valutati dalla dirigenza viola: Guglielmo Vicario e Pierluigi Gollini.

Il primo è reduce dalla prima annata da titolare in Serie A con l’Empoli, in cui ha messo in mostra tutte le sue qualità. Il secondo invece non ha trovato fortuna al Tottenham, che ha deciso di non riscattarlo: per questo tornerà all’Atalanta, pronta a cederlo nuovamente.