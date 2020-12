Chi se n’è andato, chi se ne andrà e chi tornerà: tre prestiti, tre strategie diverse per la Fiorentina

Tre giocatori in prestito, tre stragtegie diverse per la Fiorentina.

Partiamo da chi ormai è un ex giocatore viola: Pedro. Il Flamengo poche settimane fa ha anunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante brasiliano, che fino a quel momento era in prestito dalla Fiorentina. Il suo contratto con i rossoneri era in scadenza il 31 dicembre, ma le ottime prestazioni hanno convinto la società di Rio de Janeiro a investire su di lui 14 milioni per l’acquisto definitivo che la Fiorentina incasserà nei prossimi tre anni.

Poi c’è Alban Lafont, portiere del Nantes di proprietà ancora viola. Il ragazzo ha parlato pochi giorni fa del suo futuro, dicendo chiaramente: “Tornare a Firenze è un’opzione, ma non è la mia priorità“. A giugno scadrà il suo prestito alla società francese ma come ha scritto questa mattina La Nazione, è possibile che la società viola tratti per una cessione anticipata già a gennaio. Si parla di una cifra introno ai 10 milioni, a dispetto dei 13 chiesti per il riscatto a giugno. Una cifra importante per le casse della Fiorentina in vista del mercato invernale, considerando anche che Dragowski e Terracciano fanno dormire sonni tranquilli.

Infine Riccardo Sottil. Anche in questo caso il quotidiano parla di una proposta anticipata del Cagliari, che punta ad acquistare definitivamente il calciatore per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Anche in questo caso il prestito al club sardo finirà a giugno, con un’opzione di riscatto e controriscatto da parte della Fiorentina. Le buone prestazioni del ragazzo però difficilmente convinceranno la società viola a privarsene definitivamente già a gennaio. Lo stesso DS viola aveva annunciato il suo sicuro ritorno a Firenze la prossima estate qualche settimana fa.