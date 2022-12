Chi si rivede! Domani la Fiorentina ritroverà Mutu, che cova un sogno nel cassetto

Impossibile, per un tifoso della Fiorentina, dimenticare Adrian Mutu. Ebbene, domani sarà un’occasione anche per fare un tuffo nel passato: la Viola ritroverà il Fenomeno nel curioso triangolare in Romania contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. Mutu, infatti, è l’allenatore della squadra rumena e sta anche facendo bene, nella sua nuova veste. I suoi ragazzi sono terzi in campionato e sono tra le rivelazioni della stagione in patria, come scrive La Nazione.

Intanto, vengono in mente le parole pronunciate più volte da Mutu, riguardo al suo sogno di allenare la Fiorentina. Effettivamente, domani sarà la prima occasione per vedere come se la cava in panchina e, chissà, per fantasticare un futuro insieme.