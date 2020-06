Chi si rivede! Otto mesi dopo arriva il primo gettone anche in B per Zurkowski

Le ultime tracce di Szymon Zurkowski sul campo si erano avute il 6 ottobre 2019 negli ultimi 9 minuti di Fiorentina-Udinese, poi Montella non l’aveva più utilizzato, neanche in Coppa Italia. Il polacco era stato di fatto l’ultimo acquisto dell’era Corvino: preso a gennaio dell’anno scorso dal Górnik Zabrze e poi lasciato in prestito in Polonia fino all’arrivo di Commisso, in sostanza. In campo però il classe ’97 non ha mai impressionato e infatti a gennaio 2020 è arrivato il prestito all’Empoli, in Serie B. In cadetteria però Zurkowski ha continuato a guardare i compagni dalla panchina nelle prime sette giornate, fino allo stop per il Covid. Ieri invece il ritorno del torneo, con gli azzurri che hanno perso sul campo dello Spezia e Zurkowski che ha finalmente esordito negli ultimi 23 minuti di gioco. Un ritorno ad oltre otto mesi di distanza dall’ultima volta.

