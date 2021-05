Chi sono i Gieffe? Non “Giornalisti Fiorentini” ma il gruppo della Fiesole che ha affisso lo striscione

“Proprietà e società da ora sono solo vostre le responsabilità. Buon lavoro”, firmato Gieffe. Chi sono questi fantomatici “Gieffe” vi sarete chiesti in molti stamattina, saranno mica i “Giornalisti Fiorentini” che si sono coalizzati per mandare un messaggio alla Fiorentina?

Ebbene, le cose non stanno naturalmente così, perché il gruppo “Giornalisti Fiorentini” non esiste e perché una teoria secondo cui un giornalista, che ha la propria emittente per potersi esprimere, vada ad affiggere uno striscione al ‘Franchi’ durante la notte è assimilabile a quelle terrapiattiste.

Il Gieffe è un gruppo storico della Fiesole, facente parte della cosiddetta vecchia guardia e che ‘geograficamente’ si colloca nella parte esterna della curva. Un gruppo che si era già espresso, ad esempio, ai tempi dei Della Valle, come testimonia questo striscione: