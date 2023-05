Chiarugi: “Ho visto una grande Fiorentina, poche volte inferiore all’Inter. Adesso a Praga…”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, durante un collegamento radiofonico con Radio Sportiva, questo pomeriggio ha commentato la prestazione di ieri della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sapevamo tutti che l’inter partiva favorita, per quello che ha dimostrato finora negli anni e soprattuto per quello che mi auguro dimostrerà contro in finale di Champions contro il City. Ieri mi è piaciuta tanto la Fiorentina, abbiamo visto i nerazzurri subire gol subito dopo 3 minuti: è vero che nel finale di partita i viola potessero raccogliere qualcosa di più, ma sappiamo che il calcio è anche questo. La Fiorentina ha perso la finale in quei 10 minuti del primo tempo, dove ha preso 2 gol da parte di Lautaro. Quando fai il primo gol e vedi la possibilità di farne un altro, cerchi di sbilanciarti, lasciando molto scoperta la difesa. L’Inter ieri sera ha vinto, ma non ha dimostrato di essere superiore ai viola”.

Ha poi concluso parlando della finale di Conference League contro il West Ham: “Il mio augurio è quello di vedere la Fiorentina di ieri sera nella finale di Praga.Probabilmente il West Ham è la squadra che in Conference ha fatto il percorso migliore, è sempre riuscito ad essere constante per tutta la competizione. A differenza della Coppa Italia però credo che questa volta sarà un 50/50. Chi schierare centravanti? Rimarrà sempre il dubbio tra Jovic e Cabral da qui al 7, vediamo chi arriverà più in forma, a partire da sabato con la Roma”.