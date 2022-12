Chiarugi: “Italiano scelga un centravanti e vada avanti con quello fino a fine stagione. Amrabat? Poche volte a Firenze l’ho visto come in Qatar”

L’ex storico attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, è intervenuto a Lady Radio per fare il punto in casa viola:

“Il mio augurio è sempre lo stesso: che la Fiorentina stazioni nelle prime posizioni, vederla sotto la zona europea fa male. Sui singoli, dico che Jovic ancora non si è inserito, l’alternanza con Cabral non ha fatto bene a nessuno e Milenkovic mi è sembrato nervoso, non sarà contento dell’eliminazione della Serbia. Adesso Italiano scelga una punta e prosegua con quella fino alla fine”.

E sull’exploit Mondiale di Amrabat: “A Firenze si è visto poche volte quello che è stato in Qatar, però nella prima parte di campionato è stato importante. Credo che affidargli un compito ben preciso lo abbia aiutato. Ora sarebbe importante tenerlo fino a fine stagione perché sostituire a gennaio è sempre complicato“.